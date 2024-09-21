Збірна України зустрінеться з Афганістаном у ключовому матчі групового етапу чемпіонату світу 2024

Сьогодні, 21 вересня, відбудеться 4 матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу 2024 з футзалу.

Свій шлях на турнірі продовжить національна збірна України, яка зустрінеться з Афганістаном. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт", а сайт Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.

Розклад матчів ЧС-2024 на 21 вересня

15:30 Казахстан – Нова Зеландія

15:30 Лівія – Іспанія

18:00 Ангола – Аргентина

18:00 Україна – Афганістан

Зазначимо, що у групі C Україна грає з Анголою, Афганістаном та Аргентиною. Наразі "синьо-жовті" посідають третю сходинку турнірної таблиці, У першому турі була розгромна поразка від Аргентини, а у другому – дуже впевнена перемога над Анголою.

Аргентина достроково виграла квартет. У разі перемоги команда Косенка напряму вийде у плейоф. Якщо буде нічия, то збірна України матиме шанси вийти до 1/8 через рейтинг 3 місць, але багато чого буде залежати і від результатів інших груп.