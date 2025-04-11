Косенко розповів, які ставив задачі гравцям збірної України в матчі проти Кіпру

Головний тренер збірної України Олександр Косенко розповів, що перед командою стояла задача перемогти та грати в задоволення для себе у матчі 5 туру кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу.

Його слова передає Асоціація футзалу України.

"Ставили задачу перемогти та отримати додаткову впевненість. Зіграти так, щоб це сподобалося глядачам, і перш за все пограти в задоволення для себе. Якщо гра йде, то треба продовжувати до кінця, не зупинятися. Всі добре зіграли. Ми звісно переглянемо, передивимось матч. Без помилок не буває, але всі молодці, грали з натхненням і самовіддачею, це найголовніше. Як то кажуть, один за одного", – сказав Косенко.

Матч Україна – Кіпр завершився з рахунком 11:1. Зауважимо, що збірна України достроково здобула путівку на чемпіонат Європи 2026 року, оскільки Румунія поступилася Німеччині у матчі 5 туру кваліфікації.

Останній поєдинок відбору підопічні Олександра Косенка зіграють 15 квітня саме проти Румунії. Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" викликав п'ятнадцять гравців. Зокрема, дебютний виклик отримав Юрій Сагайдачний.

Чемпіонат Європи прийматиме Литва та Латвія. Змагання пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.