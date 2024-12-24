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Визначилось місце проведення домашніх матчів збірної України у відборі до Євро-2026

Володимир Максименко — 24 грудня 2024, 20:19
Визначилось місце проведення домашніх матчів збірної України у відборі до Євро-2026
Збірна України з футзалу
УАФ

Стало відомо місце проведення домашніх матчів Збірної України з футзалу у відборі до Євро-2026.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Усі ігри основного раунду відбору до чемпіонату Європи "жовто-сині" гратимуть у Молдові на Кишинів Арені.

Нагадаємо, що у перших двох поєдинках підопічні Косенка переграли Кіпр та Румунію.

Наступний матч збірна України проведе в гостях проти Німеччини. Зустріч відбудеться 25 січня.

Після цього "жовто-синіх"  чекає два номінально домашніх матчі – проти "Бундестім" та Кіпру.

Завершуватиме відбір до Євро-2026 збірна України буде матчем із Румунією.

Раніше УЄФА оновив рейтинг збірних з футзалу.

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