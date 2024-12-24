Визначилось місце проведення домашніх матчів збірної України у відборі до Євро-2026
Збірна України з футзалу
УАФ
Стало відомо місце проведення домашніх матчів Збірної України з футзалу у відборі до Євро-2026.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.
Усі ігри основного раунду відбору до чемпіонату Європи "жовто-сині" гратимуть у Молдові на Кишинів Арені.
Нагадаємо, що у перших двох поєдинках підопічні Косенка переграли Кіпр та Румунію.
Наступний матч збірна України проведе в гостях проти Німеччини. Зустріч відбудеться 25 січня.
Після цього "жовто-синіх" чекає два номінально домашніх матчі – проти "Бундестім" та Кіпру.
Завершуватиме відбір до Євро-2026 збірна України буде матчем із Румунією.
Раніше УЄФА оновив рейтинг збірних з футзалу.