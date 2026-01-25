Збірна України назвала стартовий склад на вирішальний матч проти Литви на Євро-2026

Збірна України з футзалу назвала стартовий склад на матч 2 туру групового етапу чемпіонату Європи-2026 проти Литви.

Україна: Сухов, Абакшин, Педяш, Корсун, Микитюк

Зустріч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, матч першого туру для України завершився перемогою Вірменії з рахунком 2:1. Наші футзалісти контролювали хід гри, більше створювали та навіть першими забили, але втримати перемогу не вдалося.

У разі поразки від Литви, Україна достроково втратить шанси на прохід далі. Адже за такого результату Литва матиме перевагу в 4 очки над "синьо-жовтими".

Напередодні головний тренер з"синьо-жовтих" Олександр Косенко прокоментував майбутній поєдинок з литовцями.