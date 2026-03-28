Збірна України U-19 достроково вийшла на Євро-2026

Юнацька збірна України U-19 змогла достроково відібратися на чемпіонат Європи-2026.

Сталось це завдяки команді Румунії, яка у матчі другого туру елітраунду відбору на Євро-2026 не змогла переграти Північну Ірландію. Зустріч завершилась з рахунком 0:0.

Збірна України у двох поєдинках набрала максимум очок, обігравши Казахстан (3:0) та Північну Ірландію (1:0). Перед очним протистоянням з Румунією "синьо-жовті" стали недоступними для переслідувачів.

Чемпіонат Європи відбудеться в Уельсі з 28 червня до 11 липня. Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня.