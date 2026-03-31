Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Україна U-19 у більшості зіграла внічию з Румунією та вийшла на Євро-2026

Сергій Шаховець — 31 березня 2026, 18:51
Збірна України U-19
УАФ

Юнацька збірна України U-19 розписала нічию з однолітками з Румунії в третьому турі елітраунду відбору на чемпіонат Європи 2026 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Підопічні Дмитра Михайленка пропустили м'яч на 26-й хвилині зустрічі від півзахисника Михая Тома.

У другому таймі "триколірні" залишилися у меншості. Червону картку заробив хавбек Бодо.

Граючи у більшості "синьо-жовті" дотисли суперника. За 5 хвилин до завершення матчу Каменський зрівняв рахунок.

Елітраунд відбору Євро-2026 (U-19). Група 5
31 березня

Румунія (U-19) – Україна (U-19) 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – 26 Тома, 1:1 – 85 Каменський

Вилучення: Бодо (60)

Нагадаємо, що Україна достроково забезпечила вихід на Євро-2026. Команда Михайленка у відборі здобула дві перемоги: над Північною Ірландією (1:0) та Казахстаном (3:0). Перед очним протистоянням з Румунією "синьо-жовті" стали недоступними для переслідувачів.

Переможці груп елітраунду приєднаються до господаря континентальної першості Уельсу. Фінальна стадія Євро-2026 проходитиме з 28 червня до 11 липня. Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня.

збірна України U-19

Останні новини