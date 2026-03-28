Збірна України U-18/19 програла Чехії у другому турі кваліфікації Євро-2027

У суботу, 28 березня, юнацька збірна України U-18 (майбутня U-19) провела свій другий поєдинок у кваліфікації на Євро-2027, де програла Чехії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Чехи забили швидкий гол вже на 7-й хвилині, однак за 10 хвилин до перерви Зудін зміг відновити паритет на табло.

Втім, у другій половині зустрічі суперники знову вийшли вперед зусиллями Янеги, а вже у компенсований час остаточно зняли всі питання щодо переможця протистояння.

Кваліфікація Євро-2027 (U-19)

Перший раунд, 2 тур

Чехія – Україна 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Ядрнічек, 1:1 – 35 Зудін, 2:1 – Янега, 3:1 – 90+3 Фролік

Нагадаємо, у першому турі "синьо-жовті" зазнали поразки від Фінляндії.

Попереду у юнацької збірної України ще 1 поєдинок в межах групи А3, де необхідно набирати очки проти аутсайдера групи Естонії. У разі поразки наша команда не зможе зберегти прописку в ЛІзі А.