Україна U-19 розгромила Казахстан в елітраунді відбору на Євро-2026

Юнацька збірна України U-19 перемогла Казахстан у другому матчі елітраунду відбору на чемпіонат Європи 2026 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь підопічних Дмитра Михайленка.

У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Владислав Тютюнов, Олександр Каменський та Дмитро Богданов.

Елітраунд відбору Євро-2026 (U-19). Група 5

28 березня

Україна (U-19) – Казахстан (U-19) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Тютюнов, 2:0 – 71 Каменський, 3:0 – 85 Богданов

Україна (U-19): Домчак, Кокодиняк (Пліщ, 89), Милокост, Дігтярь (к), Калюжний, Каменський (Оліченко, 76), Сорока, Тютюнов (Губенко, 89), Малов (Ухань, 10), Богданов, Попов (Бойко, 76)

Казахстан (U-19): Калмурза, Калікулов (Нургалі, 76), Базарбаєв (Торебек, 76), Жексенбек, Калієв, Ташпулатов, Махаметжан, Бекболат (Кусаїнов , 33), Петрик, Туякбаєв (к) (Абраєв, 57), Біркурманов (Толєухан, 57)

У першому матчі відбору на Євро-2026 українці мінімально перемогли Північну Ірландію (1:0).

Україна може оформити достроковий вихід на Євро-2026, якщо Румунія не виграє в Північної Ірландії у паралельному матчі другого туру. У двох поєдинках "синьо-жовті" набрали максимум очок та наразі очолюють групу 5 відбору до Євро-2026.

Заключний матч в еліт-раунді відбору на Євро-2026 за участю України відбудеться 31 березня. Команда Михайленка зустрінеться з Румунією.