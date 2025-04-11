Україна забила 11 м'ячів Кіпру та вийшла на Євро-2026: огляд матчу

Збірна України з футзалу декласувала Кіпр, забивши 11 м'ячів у матчі 5 туру кваліфікації чемпіонату Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 11:1. Так, покер у матчі оформив Михайло Жук, хет-трик на рахунку Андрія Мельника, інші гравці забили по 1 м'ячу.

Огляд матчу

Футзал – відбір на Євро-2026

11 квітня, 5 тур

Україна – Кіпр 11:1 (7:1)

Голи: 1:0 – 4 Жук, 2:0 – 9 Мельник, 3:0 – 9 Семенченко, 4:0 – 14 Жук, 5:0 – 15 Абакшин, 6:0 – 18 Жук, 6:1 – 19 Хаджігеоргіу, 7:1 – 20 Зварич, 8:1 – 23 Мельник, 9:1 – 24 Первеєв, 10:1 – 30 Жук, 11:1 – 33 Мельник

Зауважимо, що збірна України достроково здобула путівку на чемпіонат Європи 2026 року, оскільки Румунія поступилася Німеччині у матчі 5 туру кваліфікації.

Останній поєдинок відбору підопічні Олександра Косенка зіграють 15 квітня саме проти Румунії. Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" викликав п'ятнадцять гравців. Зокрема, дебютний виклик отримав Юрій Сагайдачний.

Чемпіонат Європи прийматиме Литва та Латвія. Змагання пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.