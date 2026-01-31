Збірна України зустрінеться з Францією, що прямо зараз творить історію: анонс чвертьфіналу Євро-2026

Це знову сталося! Збірна України всьоме поспіль вийшла у плейоф чемпіонату Європи з футзалу. Проте лише одного разу за цю серію "синьо-жовті" проходили чвертьфінальну стадію – на минулому Євро-2022 дійшли до "бронзового" фіналу, де програти Іспанії.

Цього разу українцям випав доволі складний перший суперник у плейоф – збірна Франції. Розповідаємо, чи є у збірної України шанси на перемогу, в чому сильні сторони французів, і завдяки чому "Ле Бльо" прямо зараз творять історію.

Збірна Франції: від посередності до гранда

До Євро-2026 французи підходили в статусі четвертої за силою команди: попереду були лише чинні чемпіони Португалія, рекордсмени за трофеями Іспанія та... Україна.

В рейтингу ФІФА збірна Франції прямо зараз перебуває на 10 місці, а в рейтингу УЄФА – на шостому (також вище відсторонена Росія та Казахстан, який не пройшов відбір). Але так було не завжди. Точніше Франція стала світовим грандом лише кілька років тому.

Занурмося трішки в історію. Перший чемпіонат світу з футзалу відбувся ще в далекому 1989 році. З того часу відбулося вже 10 турнірів, але Франція змагалася лише в одному – у 2024 році.

На чемпіонатах Європи ситуація не сильно краща. Євро-2026 – тринадцяте в історії, але французи вийшли на нього лише вдруге. При тому перший раз був у недалекому 2018-му, і тоді Франція зупинилася на груповому етапі, пропустивши вперед Іспанію та Азербайджан.

То що ж змінилося?

Головний творець "французького дива" – Рафаель Рейно, однокурсник тренера футбольної збірної Дідьє Дешама за дипломом DES (Диплом вищого державного рівня). 51-річний наставник вже тривалий час розвиває футзал у Франції – і власноруч зростив нове покоління футзальних зірок:

У 2011 році Рафаель очолив збірну Франції U-21, де працював до 2018-го.

У 2016-му наставник став головним тренером збірної U-19 де і пропрацював до наступного підвищення.

Рейно очолив національну команду у 2021 році.

З того часу французи піднялися з 21 місця у рейтингу ФІФА до 10-го.

"Це його пристрасть, вона відразу відчувається. Він трохи схожий на нас, тому між нами повне порозуміння. Він завжди знаходить правильні слова, щоб нас зарядити, але й уміє вчасно стримати", – розповідав про тренера капітан збірної Суейль Мухудін.

Рейно та Мухудін FFF

В чому його секрет? Насправді, в дитинстві. Тоді майбутня зірка футзальної Франції захоплювався футболом та баскетболом. І це захоплення стало основою для його тактичних інновацій, які він сам називає "баскетболізацією футзалу".

Рейно впровадив у гру збірної елементи, які раніше були рідкістю: блокування та заслони, а також відсікання (робота над позиційною перевагою для звільнення простору під удар у дотик).

"У селі я грав у футбол із друзями, а в баскетбол – з мамою. Вона і грала, і тренувала. Я завжди був між цими двома світами – і зрештою це стало моєю особливістю. Надзвичайно важливо черпати з інших дисциплін. Це дає ширше бачення і змушує ставити під сумнів власні підходи. Замикатися у своєму середовищі – означає стати пересічним. Високий рівень – це здатність запропонувати щось нестандартне", – розповідає наставник.

Також за його керівництва національна команда Франції відійшла від "іспанського" стилю до вертикалізації гри. Тому важливу роль він відводить фізичним даним гравців. Але також ключовою є універсальність кожного футзаліста та ефективна гра як в атаці, так і в захисті.

"Я народився тренером. Окрім цього внутрішнього поклику, я щовихідних бачив, як тренує моя мама. Це мене захоплювало. Я не можу дивитися матч, не думаючи про рішення і вправи, які з них випливають", – сказав Рейно.

Рафаель Рейно FFF

Збірна Франції на Євро-2026

"Ле Бльо" потрапили в групу A, де їхніми суперниками були дебютант чемпіонату Європи Латвія та доволі сильні середняки Хорватія і Грузія. Фаворитами на прохід далі були французи та грузини. Власне, прогнози збулися.

Проте шлях в історичний для Франції чвертьфінал не був легким. Вже в першому турі команда зустрічалася з Хорватією, і той матч завершився бойовою нічиєю 2:2.

Далі була розгромна перемога над Латвією (5:0), але після цього відбувся важкий матч проти Грузії (3:1). Тим не менш, цього вистачило для виходу в плейоф з першого місця – Хорватія розписала мирову ще й із Грузією (2:2).

Лідером команди Рейно можна вважати 30-річного капітана Сухейля Мухудіна. Прямо зараз він найкращий бомбардир Франції на Євро-2026 (3 голи), а також забив 10 голів у кваліфікації до Європершості.

Також небезпечними є Абдессамад Мохаммед (один із найкращих гравців ЧС-2024, найкращий бомбардир в історії збірної), молодий талант команди Мамаду Сірагассі Туре, і основний воротар команди Франсіс Локока, який чудово грає ногами та активно ходить в атаку.

Заявка збірної Франції

Воротарі: Франсіс Локока, Луї Марке, Жевін Дюро.

Універсали: Сід Бельхадж, Сухейль Мухудін, Мамаду Туре, Амін Бенслама, Амін Геддура, Артур Тшато, Абдессамад Мохамед, Уассіні Гіріо, Ніколя Менендес, Маруан Реззуг, Мамаду Сірагассі Туре.

FFF

Збірна України: які шанси на перемогу

Як ми вже казали, Україна випереджала французів в списку фаворитів. Але різниця між командами була мінімальною. Власне, "синьо-жовті" лише трохи випереджають майбутнього опонента в рейтингах від ФІФА та УЄФА.

Також на користь підопічних Олександра Косенка вказує історія протистоянь, особливо останніх. Україна обігрувала Францію в "бронзовому" фіналі чемпіонату світу 2024, а також у товариському матчі наприкінці 2025 року.

Але є один момент, який може стати ключовим – за Україну цього разу не зіграє Ростислав Семенченко. Саме цей гравець дозволяв українцям діяти нестандартно, ламати оборонні редути французів та здобувати впевнені перемоги. Але, на жаль, він напередодні переніс операцію, тож не потрапив у склад.

Насправді обидві команди мають однакові шанси на тріумф, тож спрогнозувати переможця нереально. Але сподіваємося на те, що збірна України, завдяки ЗНАЧНО більшому досвіду виступів на головних турнірах, таки зуміє обіграти французів. А це гарантує команді боротьбу за медаль Євро-2026.

Україна на Євро-2026

Якщо коротко, то виступ вийшов задовільним, але питання до команди Косенка таки є. Як мінімум, українці не зуміли виграти групу, поступившись у першому турі дебютантам Вірменії.

Але після цього були впевнені перемоги над Литвою (4:1) та Чехією (5:3), які дещо скрасили негативний старт. Але... Саме поразка від вірменів стала причиною того, що у чвертьфіналі Україна зіграє проти одного з фаворитів. Якби та гра завершилася бодай внічию, "синьо-жовті" фінішували б першими та вийшли на Хорватію.

Але вже як є.

Ключовими гравцями команди Косенка на Євро-2026 є Олександр Сухов, який за підсумком 2025 року потрапив у номінацію найкращого голкіпера світу. Точно необхідно виділити капітана команди Петра Шотурму, який має серйозний вплив на команду.

Також важливу роль у збірній відіграє Ігор Чернявський. Його гарматні дальні удари неодноразово приносили збірній перемоги, зокрема, він вже двічі забив на цьогорічному чемпіонаті Європи. І, звісно, Даниіл Абакшин, який прямо зараз є найкращим бомбардиром команди на турнірі (3 голи).

uefa.com

Заявка збірної України

Воротарі: Юрій Савенко (Київ Футзал), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов (Каспій, Казахстан).

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обоє – Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).

Де дивитися Франція – Україна

Зустріч Франція – Україна відбудеться вже 31 січня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Трансляція турніру буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.