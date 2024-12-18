Збірна України посідає перше місце у групі після 2 турів кваліфікації Євро-2026

Після перших 2 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1.

У підопічних Олександра Косенка дві перемоги: спершу розгромна над Кіпром (7:0), а потім у важкому матчі проти Румунії (2:0).

На другому місці йдуть саме румуни, які у першому турі без проблем розібралися з Німеччиною (6:0). Третю сходинку посідають, власне, німці, а на останній позиції Кіпр, у якого 0 очок.

Турнірна таблиця

Асоціація футзалу України

Наступний матч підопічні Косенка зіграють проти збірної Німеччини. Зустріч відбудеться 31 січня 2025 року. Зауважимо, що на Євро вийде лише переможець квартету.

Нагадаємо, нещодавно Україна здобула історичну бронзу на чемпіонаті світу, розгромивши Францію в матчі за третє місце.