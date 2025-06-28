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Збірна України дізналася суперника у фіналі жіночої Золотої Євроліги

Микола Дендак — 28 червня 2025, 21:30
Збірна України дізналася суперника у фіналі жіночої Золотої Євроліги
Юлія Димар
cev.eu

Збірна Угорщини у тайбрейку перемогла Румунію та стала фіналістом Золотої Євроліги з волейболу серед жінок.

Півфінальний поєдинок завершився з рахунком 3:2. Угорки програли перший сет, проте зуміли відігратися та навіть вийти вперед. У підсумку все дійшло до тайбрейку, де Угорщина перемогла суперниць з комфортною перевагою.

У другому півфіналі збірна України без проблем обіграла команду Швеції. Тож саме з Угорщиною українки зіграють у фіналі.

Золота Євроліга, жінки
Півфінал, 28 червня

Румунія – Угорщина 2:3 (25:10, 22:25, 12:25, 25:16, 9:15)

Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.

Нагадаємо, наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.

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