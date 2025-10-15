Луческу відповів на питання про зарплату у збірній Румунії

Головний тренер національної збірної Румунії Мірча Луческу у властивій собі манері прокоментував питання журналістів щодо своєї зарплати на посаді керманича команди.

Слова тренера цитує Fanatik.ro.

Під час пресконференції 80-річний наставник відреагував емоційно, уникнувши прямої відповіді.

"Я не скажу. Це принизливо, якщо я скажу. Я хотів би ще щось сказати. Мені закидали, що я не розмовляю на пресконференціях. Я розмовляю для абсолютно всіх.Я не відповідаю на питання, які не мають сенсу. Я не хочу, щоб виникали суперечки", – сказав тренер.

Луческу очолив збірну Румунії в 2025 році після багаторічної успішної кар’єри у клубному футболі. Зокрема, він працював 12 років у донецькому Шахтарі (2004–2016), з яким виграв Кубок УЄФА 2009 року, а також 3 роки у київському Динамо (2020–2023), де здобув чемпіонство, Кубок та Суперкубок України.

Раніше Луческу прокоментував ситуацію довкола новачка Динамо Бленуце.