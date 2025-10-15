Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Луческу відповів на питання про зарплату у збірній Румунії

Володимир Варуха — 15 жовтня 2025, 22:06
Луческу відповів на питання про зарплату у збірній Румунії
Мірча Луческу
ФК Динамо Київ

Головний тренер національної збірної Румунії Мірча Луческу у властивій собі манері прокоментував питання журналістів щодо своєї зарплати на посаді керманича команди.

Слова тренера цитує Fanatik.ro.

Під час пресконференції 80-річний наставник відреагував емоційно, уникнувши прямої відповіді.

"Я не скажу. Це принизливо, якщо я скажу. Я хотів би ще щось сказати. Мені закидали, що я не розмовляю на пресконференціях. Я розмовляю для абсолютно всіх.Я не відповідаю на питання, які не мають сенсу. Я не хочу, щоб виникали суперечки", – сказав тренер.

Луческу очолив збірну Румунії в 2025 році після багаторічної успішної кар’єри у клубному футболі. Зокрема, він працював 12 років у донецькому Шахтарі (2004–2016), з яким виграв Кубок УЄФА 2009 року, а також 3 роки у київському Динамо (2020–2023), де здобув чемпіонство, Кубок та Суперкубок України.

Раніше Луческу прокоментував ситуацію довкола новачка Динамо Бленуце.

Збірна Румунії Мірча Луческу Шахтар

Мірча Луческу

Луческу – про ситуацію навколо Бленуце: Брати Суркіси – люди зразкової справедливості
Динамо вирішило позбутися скандального форварда Бленуце
Я не можу бути боягузом: Луческу – про свою можливу відставку з посади головного тренера збірної Румунії
Європейська збірна вирішила продовжити співпрацю з екстренером Шахтаря і Динамо
Луческу може невдовзі залишитися без роботи

Останні новини