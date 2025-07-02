Вік дається взнаки: Луческу вирішив залишити посаду тренера збірної Румунії

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу оголосив про свій майбутній відхід з посади.

Про це повідомляє румунське видання AS.ro.

Згідно з джерелом, нещодавно фахівець провів зустріч з керівництвом Федерації футболу Румунії, під час якої заявив про своє рішення припинити співпрацю. Головною причиною цього називається вік Луческу: наступного літа йому виповниться 80 років.

Повідомляється, що розставання румунської збірної з колишнім тренером Шахтаря та Динамо відбудеться влітку 2026 року, незалежно від того, кваліфікується команда на чемпіонат світу-2026 чи ні.

Якщо Румунія вийде до фінальної частини ЧС-2026, Луческу керуватиме командою на турнірі, після чого він піде. В іншому випадку тренер попрощається зі збірною до початку мундіаля.

У зв'язку із цим ФФР розпочала пошуки наступника Мірчі Луческу. Головним кандидатом на цю роль називається Едуард Йорданеску, якого Луческу і замінив на посаді головного тренера збірної Румунії влітку 2024 року. Варто зазначити, що тільки вчора, 1 липня, Йорданеску очолив варшавську Легію.

За неповний рік Румунія провела під керівництвом Луческу 10 матчів, у яких здобула 8 перемог та зазнала 2 поразок.

Нагадаємо, що у травні цього року Мірча Луческу відмовився їхати до Росії на святкування сторіччя пітерського Зеніта.