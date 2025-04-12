Сагайдачний прокоментував свій дебют у складі збірної України

Універсал збірної України Юрій Сагайдачний поділився думками після свого дебюту у складі "жовто-синіх". 29-річний футзаліст допоміг команді розгромити Кіпр.

Слова Сагайдачного наводить пресслужба АФУ.

"Так, це дебют для мене. Цей момент мені запам'ятається мені надовго. Коли влучив у стійку, трохи відчув розпач. Звісно, хотілося забити в дебютному матчі, але вийшло як вийшло. Це тільки перший мій матч, тому всі голи попереду", – розповів гравець.

Матч Україна – Кіпр завершився з рахунком 11:1. Зауважимо, що збірна України достроково здобула путівку на чемпіонат Європи 2026 року, оскільки Румунія поступилася Німеччині у матчі 5 туру кваліфікації.

Чемпіонат Європи прийматиме Литва та Латвія. Змагання пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.

Раніше розгроми Кіпру прокоментував головний тренер України Олександр Косенко.