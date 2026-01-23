Українська правда
Треба забути цей результат, – тренер Колок відреагував на несподівану поразку України на старті Євро-2026

Софія Кулай — 23 січня 2026, 16:36
Володимир Колок
Колишній головний тренер жіночої збірної України з футзалу Володимир Колок оцінив першу гру "синьо-жовтих" на Євро-2026.

Відомий наставник ексклюзивно у коментарі Чемпіону наголосив, що команді Олександра Косенка потрібно забути цю поразку, адже вона не закриває двері перед "синьо-жовтими".

За словами Колока, Україна зберігає усі шанси, щоб вийти із групи.

"Я сподівався на перемогу, але раніше писав, що буде важко і можливі несподіванки. Хотів у минулому нашому спілкуванні додати, що на такий випадок у нас є Сухов, але не написав. І так вийшло, що Сухов не грав. Савченко багато рятував, але й пропустив. Зараз треба забути цей результат і думати про наступні матчі. У нас є все, щоб іти далі. Ще можна і з першого місця виходити, і з другого. Вся боротьба попереду", – відповів Колок.

Нагадаємо, що Україна програла у першому турі з рахунком 1:2. У складі синьо-жовтої команди єдиний гол забив Владислав Первєєв.

Після стартового туру "синьо-жовті" замикають групу В. Натомість Вірменія сенсаційно очолила квартет та стала єдиною командою серед чотирьох, яка набрала максимум очок у першій грі. Чехія та Литва розписали в очному протистоянні бойову мирову 3:3.

Вже 25 січня підопічні Косенка зустрінуться у другому турі зі збірною Литви. Початок зустрічі – о 17:00 (за київським часом). В останньому турі групового етапу Україна зіграє проти Чехії (28 січня о 20:30).

