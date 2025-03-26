Збірна України забила 9 голів у ворота Чорногорії в матчі відбору на Євро-2025
Асоціація футзалу України
Збірна України U-19 на виїзді обіграла команду Чорногорії в межах відбору на Євро-2025 з футзалу.
Гра завершилася з рахунком 9:2.
"Синьо-жовті" не мали проблем із суперником. Ще в першому таймі у воротах чорногорців побувало шість голів. Номінальні гості зуміли розмочити рахунок за 3 секунди до кінця тайму.
У другій половині гри збірна України також пропустила, але цього разу забила тричі.
Футзал – відбір на Євро-2025
26 березня, 1 тур
Україна U-19 – Чорногорія U-19 9:2 (6:1)
Голи: Першин (3, 8), Савич (7, 25, 29), Жуков (9, 11, 30) (16) – Барьяктаревич (20), Цеткович (25)
Відбірковий турнір проходить у сербському місті Врнячка-Баня. Завтра, 27 березня, збірна України зіграє з однолітками з Нідерландів. У третьому турі суперником буде збірна Сербії. Гра пройде 29 березня.