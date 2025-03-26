Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Збірна України забила 9 голів у ворота Чорногорії в матчі відбору на Євро-2025

Руслан Травкін — 26 березня 2025, 21:43
Збірна України забила 9 голів у ворота Чорногорії в матчі відбору на Євро-2025
Асоціація футзалу України

Збірна України U-19 на виїзді обіграла команду Чорногорії в межах відбору на Євро-2025 з футзалу.

Гра завершилася з рахунком 9:2. 

"Синьо-жовті" не мали проблем із суперником. Ще в першому таймі у воротах чорногорців побувало шість голів. Номінальні гості зуміли розмочити рахунок за 3 секунди до кінця тайму.

У другій половині гри збірна України також пропустила, але цього разу забила тричі.

Футзал – відбір на Євро-2025
26 березня, 1 тур

Україна U-19 – Чорногорія U-19 9:2 (6:1)

Голи: Першин (3, 8), Савич (7, 25, 29), Жуков (9, 11, 30) (16) – Барьяктаревич (20), Цеткович (25)

Відбірковий турнір проходить у сербському місті Врнячка-Баня. Завтра, 27 березня, збірна України зіграє з однолітками з Нідерландів. У третьому турі суперником буде збірна Сербії. Гра пройде 29 березня. 

Збірна України з футзалу футзал Євро-2025 U-19

футзал

Пропустили як за останні десять матчів: SkyUp завдав ХІТу першої поразки у сезоні
Від камбеку до покеру: головне про 19 тур Екстра-ліги
ХІТ та Аврора забили по сім голів, хеттрик Лукаса не врятував SkyUp в 19 турі Екстра-ліги
Унікальний тур, унікальні нулі та найшвидший гол сезону: головне про 18 тур Екстра-ліги
Феноменальний хеттрик: голкіпер Урагана увійшов в історію, як колись Чилаверт. Головне про 17 тур Екстра-ліги

Останні новини