Україна зіграє проти гегемона: визначилися півфіналісти чемпіонату Європи U-19 з футзалу

Руслан Травкін — 1 жовтня 2025, 23:15
АФУ

Завершився груповий етап ЧЄ-2025 U-19 з футзалу. Визначилися півфіналісти турніру.

Пари 1/2 фіналу Євро-2025 з футзалу

  • Іспанія – Україна
  • Португалія – Словенія

Матчі відбудуться 3 жовтня. Турнір проходить у столиці Молдови, Кишеневі.

Це четвертий в історії чемпіонат Європи U-19 з футзалу. В 2019 та 2022 роках іспанці ставали переможцями.

На Євро-2023 збірна Іспанії вибила Україну в півфіналі, але потім у вирішальній грі програла португальцям.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. У другому турі "синьо-жовті" програли Португалії з рахунком 0:4. У заключному матчі групового етапу "синьо-жовті" переграли італійців.

