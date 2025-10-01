Україна зіграє проти гегемона: визначилися півфіналісти чемпіонату Європи U-19 з футзалу
АФУ
Завершився груповий етап ЧЄ-2025 U-19 з футзалу. Визначилися півфіналісти турніру.
Пари 1/2 фіналу Євро-2025 з футзалу
- Іспанія – Україна
- Португалія – Словенія
Матчі відбудуться 3 жовтня. Турнір проходить у столиці Молдови, Кишеневі.
Це четвертий в історії чемпіонат Європи U-19 з футзалу. В 2019 та 2022 роках іспанці ставали переможцями.
На Євро-2023 збірна Іспанії вибила Україну в півфіналі, але потім у вирішальній грі програла португальцям.
Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. У другому турі "синьо-жовті" програли Португалії з рахунком 0:4. У заключному матчі групового етапу "синьо-жовті" переграли італійців.