Скасували гол на останніх секундах: юнацька збірна України поступилася Португалії у спарингу
У середу, 25 лютого, юнацька збірна України U-18 з футзалу зазнала мінімальної поразки від команди Португалії U-17 у другому товариському матчі.
Гра завершилася з рахунком 1:2.
Португалія забезпечила собі перевагу завдяки дублю Дуарте, який відзначився на 1-й та 20-й хвилинах зустрічі. Українці змогли відповісти лише одним влучним ударом – на 30-й хвилині гол до свого активу записав Гайдучик.
Цікаво, що наприкінці зустрічі Олександр Бурлака забив гол португальцям, але арбітри його не зарахували через гру рукою.
Товариський матч з футзалу
Португалія (U-17) – Україна (U-17) 2:1
Голи: 1:0 – 1 Дуарте, 2:0 – 20 Дуарте, 2:1 – 30 Гайдучик
Варто зазначити, що напередодні команда під керівництвом Ігоря Москвичова здобула перемогу над цим же суперником із рахунком 4:2 у першому спарингу.