У Запоріжжі футзаліст забив шалений гол ударом через себе

Денис Іваненко — 8 березня 2026, 10:22
У вищій футзальній лізі Запоріжжя напередодні відбулися матчі 18 туру, в одному з яких стався справжній шедевр.

На останній хвилині зустрічі Мангал перемагав Легіон з рахунком 8:7. Ефектну крапку в поєдинку поставив Сергій Собакарь.

Він отримав навісну передачу через увесь майданчик від воротаря та зважився на удар через себе. Ця спроба виявилася неймовірно ефектною і від штанги м'яч влетів у ворота, у підсумку – 9:7.

Зазначимо, що в цьому матчі нападник відзначився хет-триком. Його команда відігралась з 0:4 і після перемоги вийшла на перше місце в турнірній таблиці, набравши 45 очок у 17 матчах.

Нагадаємо, що раніше визначились всі учасники чвертьфіналу Кубку України з футзалу. 

