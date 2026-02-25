Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Спортинг поскаржився в УЄФА на українських арбітрів через відмову потиснути руку російському гравцеві

Сергій Шаховець — 25 лютого 2026, 17:58
Спортинг поскаржився в УЄФА на українських арбітрів через відмову потиснути руку російському гравцеві
Євген Гордієнко
Асоціація футзалу України

Португальський футзальний клуб Спортинг подав скаргу в УЄФА на українських арбітрів Євгена Гордієнка та Ореста Дуцяка, які працювали на матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (3:4).

Про це повідомляє видання A Bola.

Клуб звинуватив українських арбітрів в тому, що вони не потиснули руку російському гравцеві Спортинга Івану Чишкалі.

У заяві португальського клубу також йдеться про образливі вигуки фанів Бенфіки та звуки, що імітували політ сигнальної ракети – відсилання до трагічного інциденту 1996 року під час фіналу Кубку Португалії, коли загинув уболівальник Спортинга Руї Мендеш.

Крім того, під час флешінтерв'ю тренера Нуну Діаша пролунав вигук: "хороша ящірка – мертва ящірка", адресований вболівальникам Спортинга.

Раніше повідомлялося про заяву юних українських футзалістів у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також :
Дербі-бійня, воротарський пенальті через тринадцять років: найцікавіше про 18 тур Екстраліги
арбітр футзал Ліга чемпіонів з футзалу

арбітр

Українка претендує на звання "найкращий арбітр світу"
Колишній арбітр Ла Ліги: Після вилучення Роналду я майже два роки не судив матчі Реала
Без помсти за матч збірних? Визначилася суддівська бригада матчу Самсунспор – Динамо у Лізі конференцій
Ексарбітр з Англії опинився у в'язниці за численні сексуальні злочини проти трьох неповнолітніх
Помер колишній арбітр Української Прем'єр-ліги Андрій Кутаков

Останні новини