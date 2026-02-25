Спортинг поскаржився в УЄФА на українських арбітрів через відмову потиснути руку російському гравцеві

Португальський футзальний клуб Спортинг подав скаргу в УЄФА на українських арбітрів Євгена Гордієнка та Ореста Дуцяка, які працювали на матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (3:4).

Про це повідомляє видання A Bola.

Клуб звинуватив українських арбітрів в тому, що вони не потиснули руку російському гравцеві Спортинга Івану Чишкалі.

У заяві португальського клубу також йдеться про образливі вигуки фанів Бенфіки та звуки, що імітували політ сигнальної ракети – відсилання до трагічного інциденту 1996 року під час фіналу Кубку Португалії, коли загинув уболівальник Спортинга Руї Мендеш.

Крім того, під час флешінтерв'ю тренера Нуну Діаша пролунав вигук: "хороша ящірка – мертва ящірка", адресований вболівальникам Спортинга.

Раніше повідомлялося про заяву юних українських футзалістів у річницю повномасштабного вторгнення Росії.