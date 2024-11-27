Гравець збірної України: Період, коли мене не викликали, ставши важливим етапом для аналізу та саморозвитку
Гравець польського Євробуса та збірної України Ярослав Лебідь доклав багато зусиль, аби знову заслужити довіру Олександра Косенка.
Своїми враженнями від викливу до лав національної команди 29-річний універсал поділився в коментарі для Асоціації футзалу України.
"Виклик до національної збірної – це величезна честь та відповідальність для будь-якого гравця. Для мене це не просто можливість підтвердити свою стабільність, а й шанс довести, що я готовий приносити користь команді на найвищому рівні.
Період, коли мене не викликали, став важливим етапом для аналізу та саморозвитку. Я вдячний тренерському штабу за довіру", – сказав Лебідь.
Нагадаємо, до заявки збірної України на матчі з Кіпром та Румунією у кваліфікації Євро-2026 також увійшли два партнери Лебедя по Євробусу – Артем Фаренюк та Назар Швед.
Нещодавно "Українська правда" включила команду Олександра Косенка до свого рейтингу лідерів "УП 100" в категорії "Спорт". У жовтні національна збірна з футзалу здобула історичну бронзу чемпіонату світу-2024 в Узбекистані.