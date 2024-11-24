Збірна України з футзалу оголосила заявку на матчі відбору Євро-2026

Збірна України з футзалу оприлюднила список гравців, які готуватимуться до матчів кваліфікації чемпіоната Європи 2026 року.

Про це повідоила Асоціація футзалу України.

Тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців.

Воротарі: Олександр Сіріцький, Юрій Савенко, Олександр Сухов.

Універсали Владислав Первєєв, Назар Швед, Андрій Мельник, Євгеній Жук, Микола Микитюк, Ігор Чернявський, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Ярослав Лебідь, Ростислав Семенченко, Михайло Зварич.

Україна розпочне шлях по відбору на Євро-2026 13 грудня, а її першим суперником стане Кіпр. А потім 17 грудня українці зустрінуться зі збірною Румунії.

Нагадаємо, що у жовтні збірна України вперше у своїй історії стала призером чемпіоната світу. У матчі за третє місце підопічні Косенка розгромили Францію з рахунком 7:1.