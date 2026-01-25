Косенко – напередодні матчу з Литвою: Відступати нема куди

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко висловився про матч другого туру групового етапу Євро-2026 проти Литви.

Фахівець поспілкувався з пресслужбою АФУ.

"Нормальний настрій, готуємось. Все в наших руках, будемо налаштовуватись на останні дві гри, бо відступати вже нема куди.

Чого хочу побачити від команди? Більше розкутості, щоб хлопці показали усі ті найкращі якості, які у них є. Також треба покращити реалізацію", – розповів Косенко.

Нагадаємо, матч першого туру для України завершився перемогою Вірменії з рахунком 2:1. Наші футзалісти контролювали хід гри, більше створювали та навіть першими забили, але втримати перемогу не вдалося.

В іншому матчі групи B Литва та Чехія розписали мирову. Таким чином після першого туру саме Україна посідає останнє місце у квартеті.

Гра проти Литви відбудеться сьогодні, 25 січня о 17:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що до складу "жовто-синіх" після травми повернувся воротар Олександр Сухов.