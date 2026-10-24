SkyUp та Ураган здобули упевнені перемоги у 8 турі Екстраліги

У суботу, 24 жовтня, відбулось два матчі у межах 8 туру чемпіонату України з футзалу.

Київський SkyUp здобув чергову перемогу, розгромивши Агромат – дубль на рахунку Скибчика. Аутсайдер склав непогану конкуренцію лідеру Екстра-ліги, але не зміг зачепитись за прийнятний результат.

В іншому матчі ігрового дня Ураган розгромив Суху Балку: дубль на свій рахунок записав Ілля Приходько а ще по голу забили Клімчук, Крутко та капітан збірної України Петро Шотурма.

Чемпіонат України – Екстра-ліга

8 тур, 24 жовтня

Агромат – SkyUp 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 – Скибчик, 1, 0:2 – Сніцаренко, 18, 1:2 – Борсук, 23, 1:3 – Скибчик, 29, 2:3 – Заворотний, 31, 2:4 – Крамар, 34

Суха Балка – Ураган 2:5 (1:3)

Голи: 0:1 – Клімчук, 4, 0:2 – Приходько, 5, 0:3 – Шотурма, 14, 1:3 – Ковальов, 18, 1:4 – Приходько, 22, 1:5 – Крутко, 22, 2:5 – Гайван, 28

SkyUp продовжує лідирувати в чемпіонаті України, маючи 16 очок у своєму активі. Ураган та Суха Балка ділять 8-9 місце із вісьмома заліковими балами, а ось Агромат останній – три очки.

Напередодні стало відомо, що ХІТ переніс свій матч чемпіоната України через старт Ліги чемпіонів.