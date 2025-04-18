ХІТ з дублем Педяша розгромив Суху Балку в останньому турі Екстра-ліги

Сьогодні, 18 квітня, три матчі 22 туру Екстра-ліги України закриватимуть регулярний сезон-2024/25.

У першій грі зустрілися ХІТ, який гарантував собі вже все, що тільки можна, та Суха Балка, яка за умови перемоги могла піднятися на сьоме місце, щоб зіграти у плейоф саме з киянами.

Але господарі майданчика не дозволили цьому статися, розгромивши свого суперника з рахунком 5:1. Таким чином, у першому раунді плейоф ХІТ зіграє з Атлетиком, а Суха Балка – з Авророю.

До слова про Аврору: лідер чемпіонату сьогодні зіграє на виїзді з in.IT, але до цього ще пройде поєдинок між Ураганом та Соколом. На жаль, обидві зустрічі не матимуть ніякого турнірного значення.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

22 тур, 18 квітня

ХІТ – Суха Балка 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 14 Чернявський, 2:0 – 14 Бабілов, 3:0 – 15 Подлюк, 3:1 – 19 Легендзевич, 4:1 – 23 Педяш, 5:1 – 24 Педяш.

16:00 Ураган – Сокіл

17:30 in.IT Львів – Аврора

Нагадаємо, що вчора, 17 квітня, відбулися перші три матчі фінального туру регулярного сезону Екстра-ліги України.