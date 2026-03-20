Ураган на останній хвилині втратив перемогу над Атлетиком у стартовому матчі 20 туру Екстра-ліги

У п'ятницю, 20 березня, відбувся стартовий матч 20 туру Екстра-ліги України з футзалу, в якому Ураган вдома зіграв унічию з Атлетиком Футзал.

Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Господарі виграли перший тайм, пропустивши першими, однак у відповідь відзначилися у воротах суперника тричі.

Втім, у другій половині розгубили перевагу: спочатку гості скоротили відставання, а під завершення зустрічі змогли вирвати нічию, реалізувавши пенальті на 40-й хвилині.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

20 тур, 20 березня

Ураган – Атлетик 3:3 (3:1)

Голи: 0:1 – 8 Нагорний, 1:1 – 18 Піряник, 2:1 – 16 Дичук, 3:1 – 20 Дичук, 3:2 – 29 Нагорний, 3:3 – 40 Андре (пен)

