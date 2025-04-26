Суха Балка в серії пенальті здолала Кардинал-Рівне та стала другим фіналістом Кубку України

У суботу, 26 квітня, відбувся другий півфінальний матч Кубку України з футзалу сезону-2024/25, в якому Суха Балка перемогла Кардинал.

В основний час команди не змогли виявити сильнішого, зігравши 1:1, а в серії пенальті перемогу святкувати гравці клубу з Жовтих Вод.

Зазначимо, що в попередній стадії вже фіналіст турніру також виграв у серії післяматчевих пенальті, перегравши Енергію. Таким чином, голкіпер Сухої Балки Дмитро Бутов виграв другу "лотерею" поспіль за 2 дні.

Водночас рівненська команда сенсаційно обіграла Аврору (4:3), завдавши чемпіону регулярного сезону першої поразки.

Кубок України з футзалу сезону-2024/25

Півфінал, 26 квітня

Суха Балка (Жовті Води) – Кардинал (Рівне) 2:1 (пен)

Голи: 0:1 – 3 Кравчук, 1:1 – 4 Ніжник

Нагадаємо, першим фіналістом став Ураган, який також по пенальті здолав столичний SkyUp.