Суха Балка в серії пенальті здолала Кардинал-Рівне та стала другим фіналістом Кубку України
У суботу, 26 квітня, відбувся другий півфінальний матч Кубку України з футзалу сезону-2024/25, в якому Суха Балка перемогла Кардинал.
В основний час команди не змогли виявити сильнішого, зігравши 1:1, а в серії пенальті перемогу святкувати гравці клубу з Жовтих Вод.
Зазначимо, що в попередній стадії вже фіналіст турніру також виграв у серії післяматчевих пенальті, перегравши Енергію. Таким чином, голкіпер Сухої Балки Дмитро Бутов виграв другу "лотерею" поспіль за 2 дні.
Водночас рівненська команда сенсаційно обіграла Аврору (4:3), завдавши чемпіону регулярного сезону першої поразки.
Кубок України з футзалу сезону-2024/25
Півфінал, 26 квітня
Суха Балка (Жовті Води) – Кардинал (Рівне) 2:1 (пен)
Голи: 0:1 – 3 Кравчук, 1:1 – 4 Ніжник
Нагадаємо, першим фіналістом став Ураган, який також по пенальті здолав столичний SkyUp.