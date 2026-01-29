З такими командами приємно грати: Жук – про перемогу над Чехією та майбутній матч проти Франції

Універсал збірної України з футзалу Євгеній Жук прокоментував перемогу над Чехією, яка дозволила "синьо-жовтим" вийти в 1/4 фіналу Євро-2026, а також поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Франції, що стане суперником для нашої команди на цій стадії плейоф, зазначивши, що це хороша збірна, яка грає у відкритий футзал.

Його слова наводить пресслужба Асоціації футзалу України.

"Чи йшло все по нашому сценарію? Ну я думаю, якщо б це було так, ми б не пропустили б три м'ячі. Так, було тяжко, особливо в другому таймі, коли вони пішли в п'ятого з самого початку. Здається ми контролювали гру, але в деяких моментах ми помилялись і нам потрібно це розібрати, є над чим подумати. Щодо свого голу, ну, добре, що гол, звичайно, але глобально, я не можу сказати, що я на 100% задоволений, Бо так моменти є, це здається добре, але якщо ці моменти не реалізовувати, то...в таких важливих матчах, то неважливо, вони є в тебе чи ні, тому краще мабуть, щоб було там два моменти, три, і вони всі завершувались голом", – наголосив Жук.

Він також поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Франції в 1/4 фіналу.

"Дуже гарний суперник, ми неодноразово грали з ними, вони такі, дуже технічні, індивідуалісти, дуже гарна команда, яка сама грає і дає грати іншим, з такими командами приємно грати, тому що непотрібно думати, як там люди "окопалися" на своїй половині поля.

Вони будуть грати відкрито, будуть давати грати, Ми також хочемо грати, грати для вболівальників, щоб було яскраво, гарно, тому я думаю, що буде дуже цікава гра", – підкреслив Жук.

Зазначимо, що саме французи були суперниками українців у матчі за бронзові медалі ЧС-2024. Команда Косенка тоді розгромила суперника, забивши 7 голів.

У середині листопада минулого року колективи провели товариську гру. Голи Корсуна, Первєєва та Чернявського принесли українцям перемогу.