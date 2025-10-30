Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

ХІТ очолює групу Ліги чемпіонів за тур до кінця

Олександр Булава — 30 жовтня 2025, 23:01
ХІТ очолює групу Ліги чемпіонів за тур до кінця

Чинний чемпіон України столичний ХІТ після двох турів очолює групу 8 Ліги чемпіонів з футзалу сезону-2025/26, набравши максимум - 6 очок

У матчі другого туру ХІТ переграв іншого представника України - Київ Футзал, а словенська Вргніка здобула вольову перемогу над Форсою з Північної Македонії.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів з футзалу

Група 8

  1. ХІТ (Україна) – 6 очок
  2. Вргніка (Словенія) – 4 очки
  3. Київ Футзал (Україна) – 1 очко
  4. Форца (Північна Македонія) – 0 очок

Зазначимо, що днем раніше, 29 жовтня, у стартовому турі ЛЧ Хіт декласував Форцу з Північної Македонії з рахунком 10:2. А ось Київ Футзал не зумів переграти словенську Вргніку (2:2).

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів ХІТа та Київ Футзала на груповому етапі Ліги чемпіонів 2025/26. Додамо, що в наступну стадію вийде лише переможець групи.

ХІТ Київ Футзал

ХІТ

ХІТ розгромив Київ Футзал в історичному українському дербі в Лізі чемпіонів
Український ХІТ очолює групу Ліги чемпіонів після 1-го туру, Київ Футзал – другий
Українське дербі в Лізі чемпіонів: ХІТ зустрінеться з Київ Футзалом
Вибили "десятку": ХІТ із непристойним рахунком переміг у стартовому матчі Ліги чемпіонів
АФУ назвала символічну п'ятірку 5-го туру Екстра-ліги

Останні новини