ХІТ очолює групу Ліги чемпіонів за тур до кінця

Чинний чемпіон України столичний ХІТ після двох турів очолює групу 8 Ліги чемпіонів з футзалу сезону-2025/26, набравши максимум - 6 очок

У матчі другого туру ХІТ переграв іншого представника України - Київ Футзал, а словенська Вргніка здобула вольову перемогу над Форсою з Північної Македонії.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів з футзалу

Група 8

ХІТ (Україна) – 6 очок Вргніка (Словенія) – 4 очки Київ Футзал (Україна) – 1 очко Форца (Північна Македонія) – 0 очок

Зазначимо, що днем раніше, 29 жовтня, у стартовому турі ЛЧ Хіт декласував Форцу з Північної Македонії з рахунком 10:2. А ось Київ Футзал не зумів переграти словенську Вргніку (2:2).

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів ХІТа та Київ Футзала на груповому етапі Ліги чемпіонів 2025/26. Додамо, що в наступну стадію вийде лише переможець групи.