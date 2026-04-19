Визначилися пари першого раунду плейоф Екстра-ліги

У неділю, 19 квітня, відбувся заключний матч регулярного чемпіонату футзальної Екстра-ліги України сезону-2025/26, за підсумками якого сформувались пари плейоф.

Регулярну першість виграв чинний чемпіон – київський ХІТ. Столичний колектив здобув 19 перемог та набрав 57 очок. Їх суперником у чвертьфіналі стане Фурнітура, яка вирвала путівку у плейоф у поєдинку з Любартом.

Пари 1/4 фіналу Екстра-ліги

ХІТ – Фурнітура

Київ Футзал – Суха Балка

Атлетик Футзал – Кардинал Авангард

Сокіл – Ураган

Чвертьфінальна серія триватиме до трьох перемог та стартує 25-26 квітня.

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату Екстра-ліги

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал Кубку України-2025/26 з футзалу. В ньому ХІТ обіграв Кардинал із рахунком 2:1.