Визначилися пари першого раунду плейоф Екстра-ліги

Олександр Булава — 19 квітня 2026, 23:00
У неділю, 19 квітня, відбувся заключний матч регулярного чемпіонату футзальної Екстра-ліги України сезону-2025/26, за підсумками якого сформувались пари плейоф.

Регулярну першість виграв чинний чемпіон – київський ХІТ. Столичний колектив здобув 19 перемог та набрав 57 очок. Їх суперником у чвертьфіналі стане Фурнітура, яка вирвала путівку у плейоф у поєдинку з Любартом.

Пари 1/4 фіналу Екстра-ліги

  • ХІТ – Фурнітура
  • Київ Футзал – Суха Балка
  • Атлетик Футзал – Кардинал Авангард
  • Сокіл – Ураган

Чвертьфінальна серія триватиме до трьох перемог та стартує 25-26 квітня.

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал Кубку України-2025/26 з футзалу. В ньому ХІТ обіграв Кардинал із рахунком 2:1.

