Український ХІТ очолює групу Ліги чемпіонів після 1-го туру, Київ Футзал – другий

Чинний чемпіон України столичний ХІТ після першого туру впевнено очолює групу 8 Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2025/26. Інший представник України Київ Футзал опинився на другому місці.

У ХІТа 3 очки завдяки розгромній перемозі над Форцею з Північної Македонії з рахунком 10:2. А Київ Футзал не зумів переграти словенську Вргніку (2:2), тож в обох по одному очку. Саме вони ділять 2-3 місця.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів з футзалу

Група 8

ХІТ (Україна) – 3 очки Київ Футзал (Україна) – 1 очко Вргніка (Словенія) – 1 очко Форца (Північна Македонія) – 0 очок

А вже сьогодні, 30 жовтня, відбудеться другий матч групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу, в якому між собою зіграють дві українські команди. Зустріч розпочнеться о 18:00, її транслюватиме Київстар ТБ.

Нагадаємо, на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів ХІТа та Київ Футзала на груповому етапі Ліги чемпіонів 2025/26. Додамо, що в наступну стадію вийде лише переможець групи.