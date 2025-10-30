Український ХІТ очолює групу Ліги чемпіонів після 1-го туру, Київ Футзал – другий
Чинний чемпіон України столичний ХІТ після першого туру впевнено очолює групу 8 Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2025/26. Інший представник України Київ Футзал опинився на другому місці.
У ХІТа 3 очки завдяки розгромній перемозі над Форцею з Північної Македонії з рахунком 10:2. А Київ Футзал не зумів переграти словенську Вргніку (2:2), тож в обох по одному очку. Саме вони ділять 2-3 місця.
Турнірна таблиця Ліги чемпіонів з футзалу
Група 8
- ХІТ (Україна) – 3 очки
- Київ Футзал (Україна) – 1 очко
- Вргніка (Словенія) – 1 очко
- Форца (Північна Македонія) – 0 очок
А вже сьогодні, 30 жовтня, відбудеться другий матч групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу, в якому між собою зіграють дві українські команди. Зустріч розпочнеться о 18:00, її транслюватиме Київстар ТБ.
Нагадаємо, на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів ХІТа та Київ Футзала на груповому етапі Ліги чемпіонів 2025/26. Додамо, що в наступну стадію вийде лише переможець групи.