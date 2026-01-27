Українська правда
Букмекери назвали фаворита матчу Чехія – Україна на Євро-2026

Микола Дендак — 27 січня 2026, 22:20
Збірна України з футзалу є фаворитом протистояння проти Чехії в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 на думку букмекерів.

Так, шанси на перемогу підопічних Олександра Косенка оцінюють в 1,26. На перемогу чехів, як і на нічийний результат, можна поставити з коефіцієнтом 7,00.

Прогноз букмекерів на матч Чехія – Україна

  • Перемога України – 1,26
  • Нічия – 7,00
  • Перемога Чехії – 7,00

Вирішальний поєдинок за вихід у плей-оф Євро-2026 відбудеться у середу, 28 січня. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, що у першому турі підопічні Олександра Косенка сенсаційно поступилися Вірменії (1:2). У другому матчі Україна розгромила Литву (4:1). Для виходу в раунд "синьо-жовтим" достатньо буде зіграти внічию з чехами.

