Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Косенко – про вихід України в 1/4 фіналу Євро-2026: Сподіваємося, що зможемо повторити наш попередній досвід

Софія Кулай — 29 січня 2026, 01:01
Косенко – про вихід України в 1/4 фіналу Євро-2026: Сподіваємося, що зможемо повторити наш попередній досвід
Олександр Косенко
АФУ

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оцінив перемогу своїх підопічних над Чехією, яка вивела команду у чвертьфінал Євро-2026.

Своїми емоціями наставник поділився у коментарі УЄФА.

Коуч відзначив, що гра проти чехів не стала легкою прогулянкою для його хлопців. Окремо Косенко подякував українським уболівальникам, які палко підтримують команду під час матчів.

"Я також дякую всій команді, бо це було важко для нас, але тепер ми готові готуватися до наступної гри. Ми сподіваємося, що зможемо повторити наш попередній досвід. Потрібно йти крок за кроком і не думати про фінал", – сказав фахівець.

Також Косенко оцінив рівень наступного суперника України. В 1/4 фіналу "синьо-жовті" зіграють проти збірної Франції.

"Франція – дуже сильний суперник для нас, але ми вже мали досвід гри проти них і тепер потрібно готуватися, бо знаємо, що вони добре володіють м'ячем", – відповів тренер української команди.

Нагадаємо, що Україна переграла Чехію 5:3 та вийшла у плейоф із другого місця квартету В. Підопічні Косенка набрали 6 балів, поступившись лише переможцям групи вірменам (7 очок).

Франція ж виграла групу А, набравши 7 пунктів у трьох турах. Також із цього квартету боротьбу за медалі Євро-2026 з футзалу продовжить збірна Хорватії (5 очок).

До слова, чвертьфінал Франція – Україна відбудеться 31 січня о 17:00 (за київським часом).

Читайте також :
Франція обіграла Грузію, Україна вибила Чехію та вийшла у плейоф Євро-2026: результати матчів квартетів А і В
Збірна України з футзалу Олександр Косенко футзал Євро-2026

Збірна України з футзалу

Принциповий матч проти Вірменії та дві перемоги "на класі": як збірна України пройшла в плейоф Євро-2026
Збірна України фінішувала на другому місці в групі B на Євро-2026
Франція обіграла Грузію, Україна вибила Чехію та вийшла у плейоф Євро-2026: результати матчів квартетів А і В
Стало відомо, з ким збірна України зіграє у чвертьфіналі Євро-2026
Збірна України перемогла Чехію та вийшла у чвертьфінал Євро-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік