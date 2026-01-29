Косенко – про вихід України в 1/4 фіналу Євро-2026: Сподіваємося, що зможемо повторити наш попередній досвід

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оцінив перемогу своїх підопічних над Чехією, яка вивела команду у чвертьфінал Євро-2026.

Своїми емоціями наставник поділився у коментарі УЄФА.

Коуч відзначив, що гра проти чехів не стала легкою прогулянкою для його хлопців. Окремо Косенко подякував українським уболівальникам, які палко підтримують команду під час матчів.

"Я також дякую всій команді, бо це було важко для нас, але тепер ми готові готуватися до наступної гри. Ми сподіваємося, що зможемо повторити наш попередній досвід. Потрібно йти крок за кроком і не думати про фінал", – сказав фахівець.

Також Косенко оцінив рівень наступного суперника України. В 1/4 фіналу "синьо-жовті" зіграють проти збірної Франції.

"Франція – дуже сильний суперник для нас, але ми вже мали досвід гри проти них і тепер потрібно готуватися, бо знаємо, що вони добре володіють м'ячем", – відповів тренер української команди.

Нагадаємо, що Україна переграла Чехію 5:3 та вийшла у плейоф із другого місця квартету В. Підопічні Косенка набрали 6 балів, поступившись лише переможцям групи вірменам (7 очок).

Франція ж виграла групу А, набравши 7 пунктів у трьох турах. Також із цього квартету боротьбу за медалі Євро-2026 з футзалу продовжить збірна Хорватії (5 очок).

До слова, чвертьфінал Франція – Україна відбудеться 31 січня о 17:00 (за київським часом).