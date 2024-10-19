Жіноча збірна України з футзалу достроково втратила шанси вийти на ЧС-2025

Сьогодні, 19 жовтня жіноча збірна України з футзалу проведе свій матч заключного, третього, туру основного раунду відбору на чемпіонат світу 2025 року. Початок поєдинку проти Чехії – о 20:00 за київським часом.

Проте, ще до початку свого матчу підопічні Олега Шайтанова втратили всі шанси на вихід до еліт-раунду відбору. Справа в тому, що уже завершився інший поєдинок третього туру відбіркової групи 3, в ньому збірна Франції з рахунком 5:2 обіграла Північну Ірландію.

Француженки набрали 7 очок і стали недосяжними для українок, в активі яких 3 бали після двох турів. Оскільки до елітного раунду кваліфікації виходить лише переможець групи, Україна достроково втратила шанси на вихід далі.

А ось суперник команди Шайтанова, збірна Чехії, все ще зберігає шанси обійти Францію – для цього їм потрібна перемога.

Нагадаємо, у першому турі Україна програла Франції 1:3, після чого розгромила Північну Ірландію 6:0.