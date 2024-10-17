Жіноча збірна України з футзалу впевнено здолала Північну Ірландію у відборі до ЧС-2025

Сьогодні, 17 жовтня, жіноча збірна України з футзалу провела другий матч основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2025.

Суперником була збірна Північної Ірландії. "Синьо-жовті" перемогли з рахунком 6:0.

Українки з першої хвилини почали грати активно, але суперниці певний час трималися. Напруга спала, коли вдалося "розмочити" рахунок. Надалі було набагато простіше.

Справжньою героїнею гри стала 18-річна Дар'я Ковшик, яка відзначилася хеттриком.

Відбір на ЧС-2025, жінки

2 тур, 17 жовтня

Північна Ірландія – Україна 0:6 (0:2)

Голи: 0:1 – Кліпеченко (13), 0:2 – Макмастер (14, авт), 0:3 – Ковшик (22), 26 – Ковшик (26), 0:5 – Бурлаченко (31), 0:6 – Ковшик (0:6)

Північна Ірландія: Харкнесс (Ньюман)– Макмастер, Келлі, Пічі, Рі – Макконелл, Данн, Узеролл, Хеннеті, Белл Маккей, Макарті, Демпстер.

Україна: Терех (Митрофанська) – Шульга, Гриценко, Ковшик, Форсюк – Бурлаченко, Титова, Воловенко, Кліпаченко – Дрозд, Дударчук.

Наступний матч жіноча збірна України проведе післязавтра, 19 жовтня. Суперником буде збірна Чехії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Переможець квартету пройде в елітний раунд відбору на чемпіонат світу 2025 року. У першому турі українки зазнали поразки від збірної Франції.