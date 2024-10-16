Жіноча збірна України з футзалу програла Франції у відборі до ЧС-2025

Жіноча збірна України з футзалу з поразки стартувала у кваліфікації до першого в історії чемпіонату світу серед жінок, який відбудеться у 2025 році на Філіппінах. У першому турі відбору підпопічні Олега Шайтанова у чеському Тепліце на арені "SPORTARENA Teplice" програли команді Франції з рахунком 1:3.

Українки двічі пропустили до перерви. Гол Сніжани Воловенко на початку другого тайму подарував надію на камбек, проте третій гол француженок під кінець похоронив інтригу в матчі.

Відбір на ЧС-2025, жінки

1 тур, 16 жовтня

Україна – Франція – 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Альбербід, 0:2 – 16 Атаманюк, 1:2 – 23 Воловенко, 1:3 – 39 Біттерлін

Попередження: Дубицька, 10 – Жуан, 24, Делорм, 30

Вилучення: Дубицька, 37

Україна: Кислова – Шульга, Гриценко, Дубицька, Форсюк – Бурлаченко, Титова, Воловенко, Кліпаченко – Дрозд, Дударчук, Ковшик.

Запасні: Терех, Митрофанська.

Франція: Карре (Папе) – Буассіну, Альбербіде, Делорм, Атаманюк – Сі, Пеллегрі, Сімага, Жуан – Біттерлін, Бадр Бассем, Коно, Віоле.

Завтра, 17 жовтня Україна зіграє з Північною Ірландією (початок матчу – о 17:00 за Києвом), а 19 жовтня о 20:00 – із Чехією. Переможець квартету пройде в елітний раунд відбору на чемпіонат світу 2025 року.

Нагадаємо, на початку жовтня чоловіча збірна України в матчі за бронзу чемпіонату світу обіграла Францію 7:1.