Чехія – Україна: онлайн-трансляція матчу жіночої кваліфікації ЧС-2025

У суботу, 19 жовтня, жіноча збірна України з футзалу проведе свій останній матч у межах основного етапу кваліфікації чемпіонату світу 2025.

Підопічним Олега Шайтанова будуть протистояти господарки турніру – команда Чехії. Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Переможець квартету, в якому крім України та Чехії також є Франція та Північна Ірландія, пройде в елітний раунд відбору.

У першому турі українки зазнали поразки від збірної Франції (1:3), а в другому здобули перемогу над Північною Ірландією (6:0).