Українська правда
Чемпіон Футзал

Португалія в плейоф, Україна – друга: турнірна таблиця Євро-2025 U-19

Микола Дендак — 29 вересня 2025, 23:22
АФУ

Сьогодні, 29 вересня, юнацька збірна України з футзалу поступилася команді Португалії у другому турі групового етапу чемпіонату Європи з футзалу.

Таким чином, після всіх матчів другого туру, Україна посідає другу сходинку в турнірній таблиці групи A з трьома балами в активі. На першому ж місці португальці, у яких 6 очок та гарантований вихід у плейоф. Третьою йде Італія, в якої також 3 бали.

Турнірна таблиця Євро-2025 U-19

Група A

  1. Португалія – 3 очки (11:1)
  2. Україна – 3 очки (7:4)
  3. Італія – 3 очки (8:9)
  4. Молдова – 0 очок (2:14)

Останній матч групового етапу Україна зіграє проти Італії. Зустріч відбудеться у середу, 1 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. Своєю чергою, Португалія в першому турі також здобула розгромну перемогу, перегравши збірну Італії з рахунком 7:1.

Футзальний Євро U-19 триватиме до 6 жовтня. Переможці груп вийдуть до півфіналу турніру. Інші результати 2-го туру можна побачити ТУТ.

збірна України U-19 Турнірна таблиця чемпіонат Європи з футзалу-2025 U-19

чемпіонат Європи з футзалу-2025 U-19

