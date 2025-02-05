Косенко: Збірна України вийшла і довела, що вона сильніша за Німеччину

Збірна України з футзалу зіграла матч-відповідь проти Німеччини у четвертому турі відбору на Євро-2026. На відміну від першої гри (5:3), друга далася "синьо-жовтим" значно легше, і команда здобула перемогу з рахунком 9:0.

Після поєдинку Чемпіон поспілкувався з головним тренером національної команди Олександром Косенком. Наставник розповів, чому матчі настільки відрізнялися, який гол був найважливішим та як команда провела час із президентом УАФ Андрієм Шевченком.

Збірна України у матчі проти Німеччини у кваліфікації Євро-2026 АФУ

– Що змінилося порівняно з першою грою? Бо результат відрізняється сильно...

– Розумієте, за три дні змінити щось дуже важко. Тоді німці грали вдома, був повний зал, налаштованість. Вони розуміли, що в них є ще шанс поборотися за перше місце. І все це так впливало на гру. Плюс покриття повільне, незручне для нас. Для них більш комфортне, вони до нього краще пристосовані. Тому так склалося.

І попри всі ці обставини, хлопці вийшли й перемогли. Багатьом хотілося, щоб було більш впевнено, але ми все одно виглядали сильнішими. І в другій грі ми це довели.

– А можете пояснити різницю між покриттям?

– Тарафлекс (покриття у першій грі – прим.) більш повільний. На покритті, яке було у другому матчі, м'яч котиться значно швидше. Тому краще захищатися на тарафлексі. Ти встигаєш перебудуватися, підстрахувати. На ньому важко обігрувати й розігрувати якісь комбінації.

А на покритті в Кишиневі (у другому матчі) все значно швидше. Для захисту це не так зручно, тому й рахунок такий.

– А який гол ви б виділили? За красою або важливістю.

– Та всі. Важливий перший гол, коли рахунок 0:0 і треба забити. В плані командної гри, видовищності, запам'яталося, як ми розіграли четвертий гол та сьомий.

Для нас важливо, щоб глядачам було цікаво, для них це видовище. Але я не хочу якийсь один гол виділяти, всі були гарні.

Збірна України у матчі проти Німеччини у кваліфікації Євро-2026 АФУ

– Дивилися гру Румунії проти Кіпру?

– Ми якраз в дорозі були. Але за рахунком слідкували. І коли стало 3:3, то вже десь почали радіти (на останній хвилині Румунія вийшла вперед і перемогла 4:3 – прим.). Але будемо грати далі.

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– Навіть попри це, для виходу далі буде достатньо нічиєї з Румунією. Вже думали про наступні матчі? Можливо плануєте поекспериментувати, заграти інших гравців?

– Ми зараз думаємо про Кіпр. У Румунії ще є гра з Німеччиною. Вже потім готуватимемося до зустрічі з румунами. А щодо складу, то до матчів ще є два місяці, тому не буду поки нічого казати.

– Вас із перемогою привітав Андрій Шевченко. Говорили з ним про щось?

– Він нас привітав. Хлопці з ним фотографувалися, спілкувалися. Керівництво також розмовляло з Шевченком. Було дійсно по-сімейному. Гарне спілкування вийшло.