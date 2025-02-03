Косенко: Через 5-6 років Німеччина стане проблемою для будь-якої збірної

Збірна України з футзалу зіграла проти Німеччини у третьому турі відбору на Євро-2026. Гра була важкою, проте "синьо-жовті" здобули перемогу та продовжують очолювати кваліфікаційну групу. Вже 4 лютого українці та німці зустрінуться знову в 4 турі.

Перед цим матчем Чемпіон поспілкувався з головним тренером національної команди Олександром Косенком. Наставник розповів про сильні сторони Німеччини, підбив підсумки першої гри та відзначив неймовірну підтримку з боку фанатів на виїзному матчі.

– Як оціните гру проти Німеччини?

– Перемога на виїзді – це добре. Ми й не сподівалися, що буде легка гра, адже Німеччина зараз намагається розвивати футзал, створювати шоу таке. І в них дуже непогана команда, скажімо так. Бразильці є, гравці арабського походження. Технічна, швидка команда. Було непросто, але добре що проявили свої сильні якості та виграли.

Асоціація футзалу України

– Думаєте, Німеччина зможе найближчими роками вийти на топ рівень?

– Я не знаю. Те що вони намагатимуться розвивати футзал у себе в країні – це зрозуміло. Так і буде. А чи стануть топовою збірною – це не справа одного року. Потрібен час. Якщо вони будуть крок за кроком йти, то років через 5-6 вони можуть стати проблемою для будь-якої збірної.

– До цього збірна у двох матчах не пропустила жодного голу. За рахунок чого Німеччина забила одразу три?

– Це, безумовно, заслуга гравців збірної Німеччини. Вони дуже налаштувалися на гру, були заряджені, дуже хотіли й забили гарні голи. Це повністю їхня заслуга, а не наші помилки. Вони змусили нас помилятися своїми діями.

– Здається, що другий тайм був важчим…

– Та й перший був нелегким. Мабуть, через брак досвіду, але збірна Німеччини потрапила в певний нокаут, чим ми скористалися і забили 4 рази за короткий проміжок часу. А так вся гра була важкою. І перший, і другий тайм. Я не скажу, що другий був важчим, обидва були непростими.

Асоціація футзалу України

– Чи збірна Німеччини вас чимось здивувала?

– Ми очікували, що буде непроста гра. Ми розуміли, що тарафлекс (покриття – прим.) не дуже зручний для нас, що виїзна гра і вони будуть налаштовані. Німеччина досить непогана команда. Вони Румунії програли 6:0 на виїзді, але в них були моменти. Забий вони на початку гри, то не зрозуміло, як би все розвивалося. Я думаю, що Німеччина – Румунія буде дуже цікавою грою.

– У трансляції здавалося, що на матчі було багато українських уболівальників. Ви відчували їхню підтримку?

– Так, дійсно. Вболівальники підтримували збірну, було досить приємно чути таку підтримку. І після гри хлопці спілкувалися з фанатами, фотографувалися. Було дуже приємно, вболівальників було чимало. Це відчувалося, і теж повпливало на кінцевий результат.