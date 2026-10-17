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Суха Балка втримала перемогу над Фантомом у дограванні матчу 7 туру Екстра-ліги

Олександр Булава — 17 жовтня 2026, 13:30
Суха Балка втримала перемогу над Фантомом у дограванні матчу 7 туру Екстра-ліги
Суха Балка

Суха Балка перемогла Фантом у дограванні матчу 7-го Екстра-ліги чемпіонату України з футзалу сезону-2026/27.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

Протистояння стартувало ще 9 жовтня. Поєдинок кілька разів переривався через повітряні тривоги. Тривалість однієї з них перевищила 75 хвилин. Після цього команди домовилися дограти зустріч в інший день.

Догравання 7 хвилин 32 секунд пройшло за атак Фантома, проте рахунок у протистоянні так і не змінився.

Це перша поразка "привидів" у вищому дивізіоні.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
7 тур, 17 жовтня

Суха Балка – Фантом 2:0

Додамо, що після семи турів лідером чемпіонату є київський ХІТ. В активі підопічних Сергія Журби 14 балів. В останньому турі кияни програли прямому конкуренту СкайАпу (поразка 1:2), який йде другим у турнірній таблиці (13 пунктів) Також у трійку входить дебютант зі Львова – Альянс (13 очок).

Фантом із 12 пунктами наразі йде 4-м, а Суха Балка з 11 балами піднялась на 4-ту сходинку.

Standings provided by Sofascore

Напередодні Альянс розгромив Авалон, а Сокіл обіграв Агромат.

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