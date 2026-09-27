Сенсаційна нічия ХІТа, перша перемога Авалона, жахлива травма Нікітіна: яким був 5-й тур Екстра-ліги

На одному диханні в футзальній Екстра-лізі пролетів п'ятий тур, матчі якого відбулися 25 та 26 вересня. До тих цікавих подій, які були в суботній день, розігрівом стала гра в Києві між Агроматом і Атлетиком.

Господарі відверто затягують зі своєю адаптацією на найвищому рівні, і в грі з віцечемпіонами України протрималися на рівних лише один тайм, який програли 0:1. В другому на майданчику переважну більшість часу була лише одна команда – Атлетик, яка розслабилася лише за рахунку 6:0, дозволивши Агромату уникнути домашнього розгрому. Підсумок – 2:6.

В суботу такої переваги не було в жодній з чотирьох пар. В Хмельницькому Сокіл двічі поступався СкайАпу з різницею у два м'ячі – 1:3 і 3:5. В першому випадку команді Романа Ковальчика вдалося відновити рівновагу, але ще два пропущених м'ячі стали для неї фатальними.

В Івано-Франківську грали Ураган і Авалон, які до суботи не мали в активі перемог. Більше бажання заради її досягнення було у гостей, які виграли перший тайм 3:2, а ще за 20 хвилин ігрового часу і весь матч 4:3.

Минулого сезону в Першій лізі Альянс і Фантом видали кілька епічних матчів, не відійшли вони від набутого і в Екстра-лізі, де вперше зіграли між собою у Львові. Бойова гра не виявила сильнішого, нічия 2:2, яку визнали закономірною обидва головні тренери – Валерій Легчанов і Віталій Дєнюжкін.

Ще одна нічия була зафіксована в Києві, де ХІТ вдруге в сезоні втратив очки, цього разу в грі з Сухою Балкою. Це сталося за секунду до фінальної сирени після того, як жовтоводці вдало розіграли кутовий – 3:3.

Історична домінація гостей: три перемоги, дві нічиї

Одним з помітних підсумків туру стало те, що господарі не виграли в ньому жодного матчу – дві нічиї і три поразки. В цілому після п'яти турів маємо дуже цікаву ситуацію. Відома в футболі теза про те, що "вдома і стіни допомагають", в нашому футзалі не працює! Позаду 5 турів, і в жодному з них господарі майданчиків не змогли набрати очок більше, ніж гостьові команди.

Паритет був зафіксований двічі: в першому турі, коли господарі та гості виграли по одній грі, а три завершилися нічиїми, а також в четвертому – по дві перемоги господарів та гостей і одна нічия. Ще у двох турах позитивний баланс був на боці гостей: в другому три перемоги й дві поразки, і в третьому – дві перемоги при двох нічиїх і одній поразці.

П'ятий же тур став унікальним – жодної перемоги господарів, і це історичний прецедент для Екстра-ліги, в якій за всю її історію до 5-го туру сезону-2026/27 не було жодного випадку, щоб команди-господарі не здобули бодай одну перемогу. Прогресувати є куди – чому б командам-гостям не виграти в одному турі всі матчі?

Гра туру. ХІТ – Суха Балка

Матч в Києві між чемпіоном України та бронзовим призером минулорічного чемпіонату мав кілька складових, які підігрівали до неї інтерес. По-перше, ніхто не забув, як майже рік тому в регулярному чемпіонаті ХІТ розбив жовтоводців 10:0.

По-друге, Станіслав Гончаренко в якості головного тренера не тільки Сухої Балки, а й раніше Кардиналу-Рівне і МСК Харків, жодного разу у своїй кар'єрі не перемагав ХІТ. Статистика нараховує таких 13 матчів. Не був він близьким до перемоги і в 14-й грі.

ХІТ продовжує грати без травмованих Андрія Мельника й Олександра Педяша, це для нього суттєві втрати. Якщо Педяш має повернутися вже за тиждень, то Мельник може не встигнути відновитися навіть до матчів Ліги чемпіонів.

За 5 турів лише у грі з Альянсом ХІТ не помітив їхньої відсутності – в інших матчах команда Сергія Журби відчуває серйозні проблеми. Другий тур поспіль в ХІТі всі голи на рахунку лише одного гравця. Тиждень тому виграти в Атлетика допоміг дубль Келвіна, в грі ж проти Сухої Балки для перемоги не вистачило навіть хеттрика Артура Подлюка.

Ті, хто мав би тягнути ХІТ в складній ситуації, залишаються в тіні. Хеттриком проти Альянсу розродився Євгеній Жук, але ті три голи – весь його здобуток. В інших чотирьох іграх голів не було. Минулого сезону кращим бомбардиром став Владислав Первєєв, але зараз в його активі лише два голи.

Такий стан ХІТа надихнув Суху Балку, і вона відчайдушно боролася, навіть поступаючись 1:3. Нагорода за непохитність і неподатливість прийшла до жовтоводців на самому прапорці. За 2,3 секунди до сирени Суха Балка заробила кутовий, а за секунду вже святкувала забитий м'яч.

Владислав Ніжник, до речі, в минулому гравець ХІТа, якому так і не знайшлося місця в команді, несильним ударом з дуги шокував чемпіонів України, встановивши нічийний рахунок 3:3.

Фото з матчу ХІТ – Суха Балка

Гол туру. Владислав Ніжник

Саме гол Ніжника стане цього разу "голом туру". Не завжди в цій номінації лауреатом є якийсь шедевр, іноді забитий м'яч подією робить його важливість, неочікуваність та й навіть резонансність. П'ятий тур був щедрим на голи: арбітри фіксували взяття воріт 33 рази, це лише на 2 м'ячі менше, ніж в найрезультативнішому поки другому турі.

"Голом туру" став за часом останній з них, і його не було б без помилки воротаря ХІТа Владислава Швеця. За 7 секунд до фінальної сирени м'яч був в його руках, і він міг зробити щось інше, а не те, що зробив – просто кинув м'яч через весь майданчик, віддавши його супернику, в якого для порятунку залишалося 6 секунд.

М'яч швидко отримав Владислав Ніжник, пробив навмання, і щастя було в тому, що той від ноги Келвіна вилетів на кутовий – до сирени залишалося 2,3 секунди. На кутовому гравці Сухої Балки переграли четвірку ХІТа.

Владислав Ніжник залишився без опіки, Віктор Ковальов поставив для нього заслін, що дозволило Ніжнику після передачі Артема Шеремета з кутового вибігти у вільну зону і завдати свого приголомшливого удару.

Цей гол будуть пам'ятати ще довго, і він обов'язково стане частиною історії цього чемпіонату.

Травма туру. Арсеній Нікітін

Травми є невід'ємною неминучістю спорту, але травма травмі – різниця. Її можна отримати на рівному місці, так, як сталося з гравцем Сокола Костянтином Абзаловим, який травмував ахіл під час приземлення на паркет після стрибка за верховим м'ячем.

Набагато більше травм після ігрових зіткнень. Але, на жаль, бувають пошкодження і після безглуздих дій окремих гравців, які не спроможні прорахувати наслідки для суперника. Особливо в ситуаціях, коли власне-то і шансів не було вибороти м'яч.

Саме таке зіткнення відбулося на 15-й хвилині гри між Агроматом і Атлетиком. Після передачі в штрафний майданчик голкіпер Агромата Арсеній Нікітін вочевидь був першим на м'ячі, і коли він його вже вибивав зі штрафного майданчика, в нього врізався бразильський легіонер "атлетів" Леві Коста і лобом вдарив в обличчя Нікітіна.

Бразильцю після його безрозсудних дій хоч би що, тому що жовта картка за таку агресію – це не покарання. Голкіперу ж Агромата протягом 10 хвилин надавали допомогу за участю представників невідкладної допомоги, після чого Арсенія Нікітіна одразу ж відправили до лікарні.

Коли 17-річний хлопець, воротар юнацької збірної України, знову з'явиться на майданчику – наразі невідомо. Найголовніше, щоб з Арсенієм не сталося нічого такого, що для нього мало б наслідки в подальшому житті.

Хеттрики. Артур Подлюк, Андрій Британ

Гравці двох команд оформили хеттрики в п'ятому турі, і їх поєднує дві обставини. Перша – три м'ячі Артура Подлюка у ворота Сухої Балки, як і три м'ячі "ураганівця" Андрія Британа у ворота Авалона, не принесли їхнім командам бажаної перемоги.

Друга – окрім Подлюка і Британа, ніхто більше в складі ХІТа і Урагану не забивав. Цікаво, що з чотирьох хеттреків, які зафіксовані цього сезону, лише три голи Євгенія Жука у ворота Альянсу принесли перемоги. Лукас Дамассено у 2-му турі тричі забив у ворота Сухої Балки, але Авалон ту гру програв.

Для футзалу, де забивається чимало м'ячів, три голи одного гравця в одній грі не дивина. Дивина, в який спосіб це зробив гравець ХІТа Артур Подлюк. Перший м'яч у воротах жовтоводців опинився після його удару головою, другий – після удару з лівої ноги, а третій – після удару правою ногою.

Голи головою, лівою та правою ногою – це той самий ідеальний хеттрик. І він, як і в ситуації з відсутністю домашніх перемог в п'ятому турі, зафіксований в футзальній Екстра-лізі вперше в її історії.

Пенальті туру. Андрій Британ, Лукас Дамассено

Двічі в грі Урагану й Авалона арбітри призначали пенальті. Першим покараний був Авалон, коли його гравцю м'яч влучив в руку в штрафному майданчику. Під пенальті у ворота команди з Броварів вийшов другий воротар Павло Єрмохін, і він не зміг відбити удар Андрія Британа.

Наприкінці першого тайму голкіпер Урагану Тарас Левандівський помилився на виході, і замість м'яча зіграв в голову "авалонівцю" Дмитру Стеценку. Тренери Урагану не стали прибирати Левандівського на пенальті, і він нічим не зміг допомогти своїй команді після удару Лукаса Дамассено.

Цього сезону пенальтисти доволі непогано роблять свою роботу. Призначені були п'ять 6-метрових, і лише Станіславу Моспану (Фантом) не вдалося відзначитися голом, коли йому завадив це зробити голкіпер ХІТа Олександр Кравець. Авалон двічі пробивав пенальті, і обидві спроби були результативними.

Дабл-пенальті туру. Андрій Назаров, Андрій Теряєв

Поступаючись в першому таймі 0:1, Агромат мав дві можливості піти на перерву принаймні за нічийного рахунку. Гравці Атлетика двічі перебрали ліміт в 5 фолів, за що були покарані 10-метровими.

В попередніх чотирьох матчах в складі Агромату пробивали дабл-пенальті Микита Тищенко і Владислав Бондарчук, але змарнували свої нагоди відзначитися. Така ж доля чекала і двох Андріїв – Назарова і Теряєва.

Перший взагалі потворно поставився до удару – незрозумілий розбіг, удар з носка, і м'яч полетів над поперечиною.

Другому вдалося пробити в площину воріт, але воротар "атлетів" Богдан Мещеряков ногою відбив м'яч.

В пасиві Агромата вже чотири нереалізованих дабл-пенальті з чотирьох. Натомість, у ворота Атлетика 10-метрові пробивалися вже 6 разів. І якщо Вадим Данилюк чотири рази безжалісно їх реалізовував, то "агроматівці" виявилися занадто гостинними, і не дивно, що програли.

Загалом в чемпіонаті пробивалися 15 10-метрових, і реалізація вже наближається до 50% – 8 вдалих спроб.

Воротар-голеадор. Сергій Шевченко

Голкіпер Сокола Сергій Шевченко став третім воротарем, якому цього сезону вдалося відзначитися забитим м'ячем. На 25-й хвилині Сергій отримав передачу від Кирила-Іллі Бабака, після чого пробив метрів з 18. М'яч трохи зачепив Мар'яна Масевича, після чого кулею залетів у ворота.

Сергій Шевченко є одним із найбільш забивних воротарів Екстра-ліги – гол у ворота СкайАпа став для Сергія 13-м результативним ударом. За цим показником він наздогнав нинішнього головного тренера Фантома Віталія Дєнюжкіна, і зараз поділяє з ним четверте місце в рейтингу воротарів-голеадорів Екстра-ліги.

Кожний забитий м'яч буде підіймати Шевченка в рейтингу вище і вище. Лише одним м'ячем він поступається Олегу Зозулі й двома Юрію Савенку. Нагорі цього рейтингу Олександр Сухов, який в Екстра-лізі настріляв 18 забитих м'ячів.

Автогол туру. Владислав Васильєв

Різниця м'ячів в переможному результаті гри Атлетика з Агроматом була дещо зіпсована капітаном дніпрян Владиславом Васильєвим, який позбавив свою команду перемоги з розгромним рахунком.

На 37-й хвилині голкіпер "атлетів" Єгор Таран зробив все, щоб м'яч після рейду Владислава Сизика не опинився у воротах, відбивши його небезпечний удар. Але м'яч знову відлетів до Сизика, той пробив вже просто в напрямку воріт, і м'яч від Васильєва залетів до сітки.

Гравці Атлетика вже втретє вразили свої ворота, стільки ж автоголів в пасиві Авалона. Загалом арбітри фіксували 7 м'ячів, забитих гравцями у свої ворота.

Червона картка. Олександр Кравець

Поки Асоціація футзалу України під надуманими причинами гальмує введення в матчах чемпіонату Екстра-ліги Відео Підтримки (міжнародна назва – Video Support, або VS), суперечливі моменти, такі, в яких істина так і залишається нез'ясованою, накопичуються з кожним туром, і в турі за номером 5 їх було два.

На 18-й хвилині воротар ХІТа Олександр Кравець вирішив швидко розігнати атаку своєї команди, але Келвін втратив м'яч, що дозволило Владиславу Ніжнику завдати удару по воротах. Цей м'яч став легкою здобиччю Кравця, але коли він вкинув м'яч на Владислава Первєєва, пролунав свисток арбітра Романа Гейла, який зупинив гру і показав Кравцю червону картку.

На думку рефері, воротар ХІТ спіймав м'яч, знаходячись за межами штрафного майданчика.

Зазначимо, що зупинив гру Роман Гейло дуже впевнено, але це жодним чином не означає, що контакт м'яча і Кравця дійсно відбувся за межами штрафного майданчика. Не так давно ми вже бачили, як арбітри дуже рішуче показували, що м'яч не перетнув лінію воріт, або перетнув її не за правилами, але перегляд моменту показував помилковість такого "рішучого" рішення.

З вилученням Кравця дві біди. Перша це те, що в Екстра-лізі відсутня Відео Підтримка. Друга – як не намагався режисер трансляції знайти ракурс, який би дозволив визначити місце, де Кравець спіймав м'яч, зробити йому це так і не вдалося. Завадили як розташування трансляційних камер, так і робота операторів. То "камера поїхала", то "не дуже зрозуміло", і це серйозна проблема.

Не фол туру. На Петру Шотурмі

Другий неоднозначний момент – з гри Ураган – Авалон. Практично на останній секунді, і що важливо, в ситуації, коли в обох команд було по 5 фолів, Петро Шотурма, намагаючись прийняти м'яч, наразився на ногу бразильського легіонера Авалона Леандрінью.

Капітан Урагана опинився на паркеті, епізод дуже сильно був схожий на фол, але арбітри вирішили, що порушення не було.

Матчі з Івано-Франківська транслюються кількома камерами, одна з них була дуже близько від того місця, де виник суперечливий епізод. За відсутності VS арбітрам, щоб встановити істину, дивитися було нічого.

Розібрати момент на всі 100 міг би допомогти режисер трансляції, але жодного повтору, з будь-якої камери, глядачі так і не дочекалися. Замість цього можна було довго дивитися, як Шотурмі надають допомогу, як він, нарешті, піднявся з паркету і пішов до своєї команди, щоб разом з нею потиснути руки гравцям Авалона.

Це, звісно ж, дуже важливо, але чи було головним тоді, коли момент просто вимагав його показу з різних камер? Відповідь на це риторичне питання очевидна.

Анатолій Подвойський