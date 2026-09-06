Суха Балка влаштувала шалений камбек у матчі з Авалоном в 2-му турі Екстра-ліги

У неділю, 6 вересня, Суха Балка зуміла вибороти перемогу над броварським Авалоном в межах другого туру Екстра-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 5:4.

Спочатку броварський колектив, для якого це був домашній поєдинок, повністю домінував по ходу матчу завдяки Лукасу Дамассено. Він оформив у першому таймі хеттрик.

Утім, "жовтоводці" й не думали опускати руки, й вже в другій половині зустрічі забили 4 мʼячі всього за 10 хвилин, перетворивши рахунок з 1:3 на переможні 5:4. Щоправда, під саму завісу зустрічі гості могли й втратити звитягу після помилки, але обійшлося.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

2-й тур, 4 вересня

Авалон – Суха Балка 4:5 (3:1)

Нагадаємо, що раніше у 2-му турі ХІТ здобув вольову перемогу над Ураганом, Сокіл у матчі з 11-ма голами здолав Атлетик.