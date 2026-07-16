Суха Балка підписала чотирьох новачків

Бронзовий призер Екстра-ліги, Суха Балка, оголосила про перехід чотирьох нових гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новачками стали Бахман Фаталієв (Авалон), Назар Першин (Сокіл), Даніл Сиротенко (Любарт) та Микита Козлюк (Кардинал-Авангард). Деталі угоди з гравцями не розголошуються.

18-річний універсал Назар Першин перейшов з хмельницького Сокола та є чинним гравцем юнацької збірної України U-19.

Універсал Микита Козлюк пройшов повний шлях становлення — від дитячо-юнацьких команд до дорослої Екстра-ліги у складі Кардинал-Авангард. Має вагомий досвід ігор на найвищому рівні.

Сиротенко свій шлях у професійному футзалі розпочав у МСК Харків, де й дебютував в Екстра-лізі, після чого успішно виступав за луцький Любарт.

Досвідчений універсал Фаталієв має досвід виступів в Екстра-лізі. Захищав кольори Авалона та МСК Харків, де був одним із ключових лідерів команди.

Раніше повідомляється, що два львівських клуби об'єднаються в один та заявляться на наступний сезон Екстра-ліги.