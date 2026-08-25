Визначився розклад першого туру Екстра-ліги-2026/27
ФК ХІТ
Визначено розклад першого туру футзальної Екстра-ліги сезону-2026/27.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.
Усі матчі першого туру відбудуться в суботу, 29 серпня.
Розклад 1 туру Екстра-ліги-2026/27:
- 12:00 Атлетик Футзал – Суха Балка
- 12:00 Сокіл – Альянс
- 13:00 Фантом – ХІТ
- 13:00 Ураган – СкайАп
- 13:00 Агромат – Авалон
Нагадаємо, напередодні було сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27. Участь у турнірі призупинив луцький Любарт. Також не виступлять у новому сезоні елітного дивізіону Тайр-Експерт з Одеси та Фурнітура з Коломиї.
Натомість в Екстра-лігу піднялися київські Фантом (переможець Першої ліги) та Агромат (срібний призер), а також бронзовий медаліст Альянс (Львів).