Визначився розклад першого туру Екстра-ліги-2026/27

Визначено розклад першого туру футзальної Екстра-ліги сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Усі матчі першого туру відбудуться в суботу, 29 серпня.

Розклад 1 туру Екстра-ліги-2026/27:

12:00 Атлетик Футзал – Суха Балка

12:00 Сокіл – Альянс

13:00 Фантом – ХІТ

13:00 Ураган – СкайАп

13:00 Агромат – Авалон

Нагадаємо, напередодні було сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27. Участь у турнірі призупинив луцький Любарт. Також не виступлять у новому сезоні елітного дивізіону Тайр-Експерт з Одеси та Фурнітура з Коломиї.

Натомість в Екстра-лігу піднялися київські Фантом (переможець Першої ліги) та Агромат (срібний призер), а також бронзовий медаліст Альянс (Львів).