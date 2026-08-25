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Визначився розклад першого туру Екстра-ліги-2026/27

Олег Дідух — 25 серпня 2026, 13:52
Визначився розклад першого туру Екстра-ліги-2026/27
ФК ХІТ

Визначено розклад першого туру футзальної Екстра-ліги сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Усі матчі першого туру відбудуться в суботу, 29 серпня.

Розклад 1 туру Екстра-ліги-2026/27:

  • 12:00 Атлетик Футзал – Суха Балка
  • 12:00 Сокіл – Альянс
  • 13:00 Фантом – ХІТ
  • 13:00 Ураган – СкайАп
  • 13:00 Агромат – Авалон

Нагадаємо, напередодні було сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27. Участь у турнірі призупинив луцький Любарт. Також не виступлять у новому сезоні елітного дивізіону Тайр-Експерт з Одеси та Фурнітура з Коломиї.

Натомість в Екстра-лігу піднялися київські Фантом (переможець Першої ліги) та Агромат (срібний призер), а також бронзовий медаліст Альянс (Львів).

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