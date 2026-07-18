Любарт призупиняє виступи в елітному дивізіоні України через брак фінансів

Луцький Любарт призупинив виступи в українській Екстра-лізі та участь у професійних змаганнях у зв'язку з фінансовими проблемами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Через відсутність належного фінансування наш клуб вимушений ухвалити складне рішення та призупинити свої виступи на професійному рівні.

Щиро вдячні кожному вболівальнику за ці два неймовірні роки в еліті українського футзалу. Разом ми показали усім, що Любарт та волинські фани – це сила, з якою повинен рахуватися кожен.

Навіть – найсильніші! Ми не прощаємося з вами і продовжимо плідно працювати заради розвитку футзалу в нашому регіоні.

Наша дитяча школа залишається однією з найкращих у країні, тож плануємо і надалі підтверджувати цей статус. Більше деталей повідомимо згодом!".