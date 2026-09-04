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Фантом здобув вольову перемогу над Агроматом у стартовому матчі 2-го туру Екстра-ліги

Олексій Мурзак — 4 вересня 2026, 21:18
Фантом здобув вольову перемогу над Агроматом у стартовому матчі 2-го туру Екстра-ліги
ФК Фантом

У п'ятницю, 4 вересня, відбувся стартовий матч 2-го туру Екстра-ліги України з футзалу, у якому Фантом здобув вольову перемогу над Агроматом.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2.

"Привиди" двічі поступилися по ходу зустрічі, але в середині другого тайму переломили хід гри та довели справу до перемоги.

Дублем у складі столичного клубу відзначився Ігор Марциняк, також по голу забити брати Моспани та Ігор Байдак.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
2-й тур, 4 вересня

Агромат – Фантом 2:5 (1:1)

З підсумками попереднього туру можна ознайомитися у матеріалі від "Чемпіона".

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