Фантом здобув вольову перемогу над Агроматом у стартовому матчі 2-го туру Екстра-ліги
ФК Фантом
У п'ятницю, 4 вересня, відбувся стартовий матч 2-го туру Екстра-ліги України з футзалу, у якому Фантом здобув вольову перемогу над Агроматом.
Поєдинок завершився з рахунком 5:2.
"Привиди" двічі поступилися по ходу зустрічі, але в середині другого тайму переломили хід гри та довели справу до перемоги.
Дублем у складі столичного клубу відзначився Ігор Марциняк, також по голу забити брати Моспани та Ігор Байдак.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
2-й тур, 4 вересня
Агромат – Фантом 2:5 (1:1)
З підсумками попереднього туру можна ознайомитися у матеріалі від "Чемпіона".