Альянс здобув дебютну перемогу в Екстра-лізі, перегравши у 1-му турі Сокіл
ФК Сокіл
У суботу, 29 серпня, стартував чемпіонат України з футзалу сезону-2026/27.
Так, у першому матчі туру львівський Альянс з рахунком 2:0 переграв хмельницький Сокіл, здобувши свою дебютну перемогу в Екстра-лізі.
У складі переможців забили Владислав Константінов і Тараса Кузь.
Пізніше відбудеться ще низка поєдинків стартового туру.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
1-й тур
Сокіл – Альянс 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 13 Константінов, 0:2 – 16 Кузь
- Атлетик Футзал – Суха Балка
- Агромат – Авалон Бровари
- Ураган – СкайАп
- Фантом – ХІТ