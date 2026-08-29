Альянс здобув дебютну перемогу в Екстра-лізі, перегравши у 1-му турі Сокіл

У суботу, 29 серпня, стартував чемпіонат України з футзалу сезону-2026/27.

Так, у першому матчі туру львівський Альянс з рахунком 2:0 переграв хмельницький Сокіл, здобувши свою дебютну перемогу в Екстра-лізі.

У складі переможців забили Владислав Константінов і Тараса Кузь.

Пізніше відбудеться ще низка поєдинків стартового туру.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

1-й тур

Сокіл – Альянс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Константінов, 0:2 – 16 Кузь

Атлетик Футзал – Суха Балка

Агромат – Авалон Бровари

Ураган – СкайАп