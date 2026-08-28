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Косенко: Зараз в Україні футзал став саме футзалом

Олег Дідух — 28 серпня 2026, 13:54
Косенко: Зараз в Україні футзал став саме футзалом
Олександр Косенко
АФУ

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко у коментарі Чемпіону розповів про те, як змінювався рівень вітчизняного чемпіонату на останні кілька десятиліть.

"Зараз організація набагато краща – є і трансляції, і повтори, і огляди, і висвітлюють багато футзал. Зараз з'явилися школи й футзал став саме футзалом. Бо раніше приходили з великого футболу і доки вони переналаштовувалися – багато часу минало. Великий футбол у залі грали, скажімо так. У другій половині 1990-х, початку 2000-х футзал вже став потроху таким, яким мав бути – вчилися у Іспанії, Бразилії.

До 2014 року був дуже цікавий чемпіонат, конкурентний. І зарплати великі, напруга висока, легіонери топові, гравці дуже сильні. Було дуже круто. Не можу сказати, що зараз цікавіше. Деякі чемпіонати тоді були навіть цікавіші зі спортивної точки зору. Скажу так, після 2014 року, коли багато гравців поїхало, знадобилося багато часу, аби чемпіонат знову став конкурентним. Але це дало дорогу молодим гравцям", – заявив Косенко.

Нагадаємо, новий сезон української Екстра-ліги з футзалу стартує 29 серпня. Раніше визначився розклад першого туру чемпіонату.

Екстра-ліга Олександр Косенко футзал

Олександр Косенко

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